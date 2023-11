COP28 : l’UNESCO met en garde contre les risques éthiques de l'ingénierie climatique

A la veille de la Conférence des Nations Unies sur le climat, la COP28, l'UNESCO a publié mercredi son premier rapport sur l'éthique de l'ingénierie climatique, qui évalue les risques et les opportunités de ces nouvelles technologies de manipulation et de modification du climat et formule des recommandations concrètes en matière de recherche et de gouvernance.



