Lors de la COP28, les leaders mondiaux doivent protéger les droits humains en convenant d’éliminer les combustibles fossiles et en incitant les Émirats arabes unis à entreprendre des réformes

par Amnesty International

Les leaders présents lors du sommet sur le climat de la COP28 aux Émirats arabes unis doivent placer les droits humains au centre des discussions et convenir d’éliminer rapidement les combustibles fossiles, en garantissant la participation pleine et entière de la société civile lors de cette rencontre, et en incitant le gouvernement émirien à libérer […] The post Lors de la COP28, les leaders mondiaux doivent protéger les droits humains en convenant d’éliminer les combustibles fossiles et en incitant les Émirats arabes unis à entreprendre des réformes appeared first on Amnesty International.…



Lire l'article complet