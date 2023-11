Afrique/COP28. La voix unifiée des leaders africains doit donner la priorité aux droits humains et à la justice climatique

par Amnesty International

Les leaders africains qui participent cette année à la Conférence des parties (COP28) de la Convention cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC) doivent éviter les erreurs faites lors du premier Sommet africain sur le climat, à l’issue duquel ils ont adopté la Déclaration de Nairobi sur le changement climatique et l’Appel à […] The post Afrique/COP28. La voix unifiée des leaders africains doit donner la priorité aux droits humains et à la justice climatique appeared first on Amnesty International. ]]>



Lire l'article complet