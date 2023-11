EN DIRECT : Réunion du Conseil de sécurité sur Gaza

Le Conseil de sécurité de l'ONU se réunit à nouveau mercredi matin à New York pour discuter de la crise au Moyen-Orient. Il s'agit de la première réunion publique depuis que l'organe de 15 membres a adopté une résolution à la mi-novembre appelant à la libération immédiate des otages détenus par le Hamas et à des couloirs humanitaires pour sauver et protéger les vies civiles à Gaza.



