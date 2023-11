International. Les instructions données au président de la COP pour promouvoir les intérêts économiques augmentent les inquiétudes quant à l’issue du sommet

par Amnesty International

Réagissant aux informations indiquant que Sultan Al Jaber, président désigné de la COP28, qui est aussi directeur exécutif d'ADNOC, la compagnie gazière et pétrolière nationale des Émirats arabes unis, a reçu des instructions pour promouvoir les intérêts des entreprises qu'il dirige avant les nombreuses réunions bilatérales organisées en amont du sommet sur le climat, Ann Harrison, […]



