Union européenne. La France, l’Allemagne et l’Italie risquent de faire échouer les négociations sur la législation sur l’IA

par Amnesty International

En réaction aux informations selon lesquelles la France, l'Allemagne et l'Italie mettent en péril l'adoption de la législation historique sur l'Intelligence artificielle (IA), du fait de leur réticence à réglementer les modèles de fondation, Agnès Callamard, secrétaire générale d'Amnesty International, a déclaré : « L'UE a l'occasion de faire preuve de leadership international en adoptant cette […]



