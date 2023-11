Bangladesh : Répression violente et autocratique à l’approche des élections

par Human Rights Watch

Click to expand Image Des policiers bangladais affrontaient des partisans du Parti nationaliste du Bangladesh (BNP), principal parti d’opposition dans ce pays, lors d’une manifestation à Dhaka, en faveur d’élections équitables, le 28 octobre 2023. © 2023 Anik Rahman/AP Photo Les autorités du Bangladesh ciblent les dirigeants et partisans de l'opposition à l'approche des élections générales prévues le 7 janvier 2024. Lors de ses discussions avec ses partenaires diplomatiques, le gouvernement prétend s'engager en faveur d'élections libres et équitables, tandis que simultanément les autorités…



