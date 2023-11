Soudan : Nouveaux massacres ethniques et pillages au Darfour

par Human Rights Watch

Des familles ayant fui une vague de violences ethniques perpétrées à Ardamata, au Darfour occidental (Soudan), arrivaient à Adre, au Tchad, le 7 novembre 2023. Des survivants ont évoqué des exécutions et des pillages à Ardamata, commis selon eux par les Forces de soutien rapide (RSF) et des milices arabes alliées. © 2023 Reuters/El Tayeb Siddig Les Forces de soutien rapide ont tué des centaines de civils au Darfour occidental début novembre 2023. Le dernier épisode de meurtres ethniquement ciblés perpétré par les Forces de soutien rapide au Darfour occidental présente…



