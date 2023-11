La campagne « 16 jours d’activisme » contribue à la lutte contre la violence sexiste au travail

par Human Rights Watch

Click to expand Image Des ouvrières du textile bangladaises manifestaient à Dhaka contre la violence et le harcèlement sexuel, et en faveur de la Convention C190 de l'Organisation internationale du travail, le 11 novembre 2021. © 2021 Habibur Rahman/Abaca/Sipa via AP Photo Grâce aux efforts de féministes, de syndicalistes et de militantes des droits humains, la violence contre les femmes, autrefois une pratique normalisée, est désormais largement reconnue comme une violation des droits humains – y compris dans le monde du travail. Qu’il s’agisse de travailleuses domestiques faisant…



