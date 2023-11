Gaza : l’ONU salue la libération d’otages et intensifie son aide au 1er jour de la pause humanitaire

Les Nations Unies se sont félicitées de la libération d'otages détenus à Gaza vendredi et ont annoncé avoir pu intensifier l'acheminement de l'aide humanitaire à destination et à travers l'enclave palestinienne alors que la pause humanitaire convenue à la suite d'un accord entre Israël et le Hamas est entrée en vigueur.



