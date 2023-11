Soudan. La population civile subit des « horreurs inimaginables » dans le contexte des violences motivées par l’appartenance ethnique au Darfour

par Amnesty International

Des victimes et des témoins d'une série d'attaques motivées par l'appartenance ethnique commises au début du mois de novembre par les Forces d'appui rapide et les milices arabes alliées à Ardamata, dans l'État du Darfour occidental, qui ont fait plusieurs centaines de morts et de blessés parmi la population civile, ont décrit des scènes atroces […]



