Mozambique. Les autorités doivent enquêter sur le recours à la force meurtrière contre les manifestant·e·s

par Amnesty International

La police du Mozambique a eu recours à une force excessive et meurtrière contre des manifestant·e·s pacifiques et des passant·e·s, notamment en tirant à balles réelles et en utilisant du gaz lacrymogène, à la suite de l'annonce des résultats contestés d'élections locales ayant eu lieu en octobre, a déclaré Amnesty International.



