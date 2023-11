Cinq vérités à connaître : Cuba, l’Union européenne et les droits humains

par Amnesty International

Camila Rodríguez J’écris ces mots en exil. J’ai quitté Cuba il y a presque un an, après avoir été menacée pendant des mois par la Sûreté de l’État en vue de renoncer à défendre les droits humains sur l’île. Mon histoire est celle de dizaines de militant·e·s, de journalistes, de dissident·e·s politiques et d’artistes non […] The post Cinq vérités à connaître : Cuba, l’Union européenne et les droits humains appeared first on Amnesty International. ]]>



