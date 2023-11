Monde. Le vote en faveur d’une coopération fiscale internationale contribue à faire progresser les droits humains

par Amnesty International

En réaction à l’adoption lors de l’Assemblée générale des Nations unies d’un projet de résolution en faveur d’une coopération fiscale internationale et de l’élaboration d’un traité en la matière, Riva Jalipa, conseillère d’Amnesty International sur les liens entre fiscalité et droits humains, a déclaré : « Des centaines de milliards de dollars disparaissent chaque année au profit […] The post Monde. Le vote en faveur d’une coopération fiscale internationale contribue à faire progresser les droits humains appeared first on Amnesty International. ]]>



Lire l'article complet