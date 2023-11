Les Émirats arabes unis ignorent les appels de la société civile en faveur des droits humains, à l’approche de la Conférence sur le climat

par Amnesty International

Les Émirats arabes unis ignorent les nombreux appels de la société civile internationale qui leur demande de démontrer leur respect des droits humains. Le pays hôte de la COP28, la conférence mondiale sur le changement climatique, refuse de libérer les dissident·e·s emprisonnés, a déclaré Amnesty International. La législation et les pratiques du gouvernement émirien imposent […]



