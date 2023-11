Les citoyens recyclent, mais l’industrie est défaillante et le modèle de consommation, jamais remis en question

par Myriam Ertz, Professeure adjointe en marketing, responsable du LaboNFC, Université du Québec à Chicoutimi (UQAC)

Anaïs Del Bono, PhD candidate in management and strategy, specialisation in socio-ecological transitions, HEC Montréal

Emmanuel Raufflet, Professor in Management and Circular Economy, HEC Montréal

Walid Addar, Formal analysis-Lead, Investigation-Supporting, Validation-Supporting, Writing – original draft-Lead, Université du Québec à Chicoutimi (UQAC)