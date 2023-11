Israël/TPO. L’accord pour la libération d’otages et de prisonniers doit augurer d’autres libérations et un cessez-le-feu durable

par Amnesty International

En réaction aux informations selon lesquelles un accord a été conclu prévoyant la libération d’au moins 50 otages israéliens, pour la plupart des femmes et des enfants, en échange de la libération de 150 détenus palestiniens, dont de nombreux enfants, et d’une trêve humanitaire d’une durée initiale de quatre jours dans les combats opposant les forces […] The post Israël/TPO. L’accord pour la libération d’otages et de prisonniers doit augurer d’autres libérations et un cessez-le-feu durable appeared first on Amnesty International. ]]>



Lire l'article complet