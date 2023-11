L’ONU lance un plan pour aider les réfugiés sahraouis dans les camps de Tindouf

Les agences des Nations Unies et des organisations partenaires ont lancé mardi un plan permettant de répondre aux besoins des réfugiés sahraouis dans les camps de Tindouf, en Algérie, qui sont confrontés à des conditions de vie de plus en plus difficiles dues au changement climatique et à la hausse des prix des denrées essentielles.



