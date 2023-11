Crise climatique. Ce que vous devez savoir au sujet du sommet de la COP28 sur le changement climatique

par Amnesty International

La COP28, la conférence annuelle de l’ONU sur le climat, se tiendra à Dubaï du 30 novembre au 12 décembre. Cet événement réunit 198 États et parties en vue de remédier à la menace mondiale que représente le bouleversement climatique. Le bilan en termes de droits humains des Émirats arabes unis, nation qui accueille la conférence, se retrouvera […] The post Crise climatique. Ce que vous devez savoir au sujet du sommet de la COP28 sur le changement climatique appeared first on Amnesty International. ]]>



Lire l'article complet