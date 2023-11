RD Congo : 10 ans après, toujours pas de justice pour les victimes de l’Opération Likofi

par Human Rights Watch

Click to expand Image Des policiers congolais participant à la première Opération Likofi à Kinshasa, le 2 décembre 2013. © 2013 Privé (Kinshasa) – Il y a 10 ans, la police congolaise lançait une opération meurtrière au cours de laquelle au moins 51 jeunes hommes et garçons ont été abattus et 33 autres ont disparu, à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Le 21 novembre 2023, les familles des victimes ont réitéré leur plainte dans une lettre publique de rappel adressée au Procureur général de la République. Dix-sept organisations non-gouvernementales congolaises et…



