Gaza : l'ONU met en garde contre une hausse tragique du nombre de décès d’enfants

Une augmentation « tragique » et « entièrement évitable » des décès d'enfants est attendue à Gaza, ont averti mardi les agences humanitaires de l'ONU, après six semaines de bombardements aériens par les forces israéliennes en réponse aux attaques sanglantes du Hamas du 7 octobre en Israël qui ont fait 1.200 morts et retenu 240 personnes en otage.



