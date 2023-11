FIFA : Les abus subis par des travailleurs migrants au Qatar n’ont toujours pas été réparés

par Human Rights Watch

Click to expand Image Des ouvriers démantelaient l’échafaudage au stade Al Bayt à Al Khor, au Qatar, le 29 avril 2019. Des travailleurs migrants ont joué un rôle clé dans les préparatifs de la Coupe du monde de la FIFA, tenue au Qatar en novembre-décembre 2022. © 2019 AP Photo/Kamran Jebreili (Beyrouth) – Au cours des douze derniers mois, la FIFA et le Qatar n’ont toujours pas réparé les abus subis par les travailleurs migrants qui ont rendu possible la Coupe du monde Qatar 2022, a déclaré Human Rights Watch aujourd’hui ; en particulier, les familles des milliers d’ouvriers décédés de…



