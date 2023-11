34 ans après l’adoption de la Convention pour les protéger, les droits de l'enfant n’ont jamais été aussi menacés

Une action plus vigoureuse est nécessaire pour faire respecter les droits des enfants dans un monde où ils sont de plus en plus menacés par les conflits, l'augmentation de la pauvreté et les effets du climat, a déclaré lundi la cheffe du Fonds des Nations Unies pour l'enfance, l'UNICEF.



Lire l'article complet