À Gaza, les coupures d’eau par Israël provoquent une crise de santé publique

par Human Rights Watch

Click to expand Image Des habitants de Gaza faisaient la queue pour obtenir de l'eau à Rafah, dans le sud de la bande de Gaza, le 13 novembre 2023, alors que les hostilités entre les forces israéliennes et des groupes armés palestiniens se poursuivaient sans relâche. © 2023 Abed Rahim Khatib/picture-alliance/dpa/AP Photo Le blocus illégal de Gaza imposé depuis plus d'un mois par le gouvernement israélien s’est traduit par des coupures catastrophiques de l’accès à l’eau, à l’électricité et au carburant ; les livraisons de nourriture, d'eau et de fournitures médicales ont été très limitées.…



