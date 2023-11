La Cour suprême britannique juge illégal l’accord avec le Rwanda sur les demandeurs d’asile

par Human Rights Watch

Click to expand Image Des manifestants opposés à un accord entre le Royaume-Uni et le Rwanda prévoyant l’expulsion au Rwanda de demandeurs d’asile brandissaient des pancartes devant la Cour suprême a Londres, le 15 novembre 2023. © 2023 Steve Taylor/SOPA Images/Sipa via AP Photo Aujourd’hui, la plus haute juridiction du Royaume-Uni a statué que le Rwanda n’est pas un pays tiers sûr vers lequel le gouvernement pourrait envoyer des demandeurs d’asile. Cette importante victoire juridique permettra de protéger les droits d’innombrables personnes venues au Royaume-Uni en quête de sécurité. …



