Côte d’Ivoire : un expert de l'ONU salue les progrès pour mettre fin au travail des enfants mais appelle à faire plus

Un expert des Nations Unies a salué vendredi les mesures prises par la Côte d’Ivoire pour éliminer le travail des enfants et la traite des personnes, exhortant toutefois le gouvernement et les entreprises à faire davantage pour s’attaquer aux causes profondes de l’exploitation du travail et de l’exploitation sexuelle.



