Québec solidaire se mobilise pour sauver le transport en commun à Montréal

Aux côtés de plusieurs députés et de dizaines militants solidaires de Montréal, le porte-parole de Québec solidaire Gabriel Nadeau-Dubois demande une fois de plus à la CAQ de rehausser immédiatement le financement dans le transport collectif, afin d’éviter des coupures de services à la population.

« Peut-être que si les autobus avaient des noms d’équipe de hockey, ce serait plus facile pour la CAQ de sortir l’argent? Le désintérêt de la CAQ pour le transport en commun va avoir des conséquences dramatiques. Qu’est-ce que les gens vont faire si le métro ferme à 23h? Prendre le taxi, s’acheter une voiture, voire changer d’emploi?

Les transports, c’est le deuxième poste de dépenses des familles. En pleine crise du coût de la vie, réduire les services serait catastrophique pour bien des familles, il y a plein de gens qui n’ont pas d’autre choix que de se déplacer en autobus et en métro. En pleine crise climatique, c’est tout simplement irresponsable », soutient M. Nadeau-Dubois.

« En 2023, les gouvernements responsables devraient contribuer à augmenter les services de transport collectif, pas à les faire diminuer. François Legault va pouvoir se réjouir, enfin Montréal et le Québec seront sur la map, on va remporter le prix de la métropole où le métro ferme le plus tôt et ouvre le plus tard! », poursuit le porte-parole solidaire.

Québec solidaire rappelle également le piètre bilan de la CAQ en transport collectif, en commençant par l’abandon du tramway pas plus tard que la semaine dernière, ainsi que les projets de transport en commun structurant qui se font toujours attendre à Laval, Longueuil et dans l’Est de Montréal, malgré les promesses électorales.

« Combien de projets de transport en commun lancés par la CAQ ont été réalisés? Aucun! Combien sont en chantier? Aucun! 5 ans au pouvoir et la CAQ prétend toujours être le gouvernement qui investit le plus en transport collectif, mais ce n’est que du vent! », conclut M. Nadeau-Dubois.