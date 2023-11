Israël/TPO. Une nouvelle coupure totale des communications à Gaza est imminente si l’approvisionnement en carburant n’est pas rétabli

par Amnesty International

La bande de Gaza occupée sera probablement plongée dans une nouvelle coupure totale des communications jeudi 16 novembre si un approvisionnement suffisant en carburant n’est pas immédiatement fourni, ce qui aggravera une situation humanitaire déjà catastrophique, a déclaré Amnesty International le 15 novembre 2023. Aujourd’hui, le groupe Paltel et Jawwal, deux des plus grandes compagnies de télécommunications […] The post Israël/TPO. Une nouvelle coupure totale des communications à Gaza est imminente si l’approvisionnement en carburant n’est pas rétabli appeared first on Amnesty International.…



Lire l'article complet