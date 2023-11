Royaume-Uni. Le gouvernement doit maintenant « tourner la page » de son plan honteux de relocalisation au Rwanda

par Amnesty International

En réaction à la décision rendue mercredi 15 novembre par la Cour suprême du Royaume-Uni, qui a jugé illégal le plan du gouvernement visant à transférer des personnes demandeuses d'asile au Rwanda, Sacha Deshmukh, directeur général d'Amnesty International Royaume-Uni, a déclaré : « Cette décision est cruciale pour protéger les personnes demandant l'asile au Royaume-Uni. Le gouvernement doit […]



