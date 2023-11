Émirats arabes unis. Préoccupations relatives à l’utilisation par les autorités de la surveillance numérique pendant la COP28

par Amnesty International

À l'approche de la COP28 sur le climat, qui débutera à Dubaï le 30 novembre, Rebecca White, chargée de campagne au sein de l'équipe Technologies de surveillance d'Amnesty International, a déclaré : « Il est bien connu que la surveillance numérique ciblée est depuis longtemps utilisée aux Émirats arabes unis (EAU) pour écraser la dissidence et étouffer la […]



