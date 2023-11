Gaza : Les frappes israéliennes illégales contre des hôpitaux aggravent la crise sanitaire

par Human Rights Watch

Click to expand Image Des membres du personnel médical de l'Hôpital indonésien de Gaza soignaient un homme palestinien blessé lors d'une frappe israélienne, à l'aide d’une lampe de poche en raison de la coupure d'électricité imposée par Israël, le 10 novembre 2023. © 2023 Anas al-Shareef/Reuters Les attaques répétées et apparemment illégales menées par l’armée israélienne contre des établissements de santé, des membres du personnel médical et des moyens de transport sanitaire continuent de détruire le système de santé de la bande de Gaza et devraient faire l’objet d’enquêtes en tant que…



Lire l'article complet