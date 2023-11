Bilan du Sommet de l’Est de Montréal: rien pour le logement et le transport, dénonce Québec solidaire

Les députés solidaires Vincent Marissal et Alexandre Leduc, soulignent les deux grands absents du Sommet de l’Est, le logement et l’habitation.

« C’est très dommage que le Réseau structurant de transport collectif pour l’Est de Montréal, un élément essentiel à l’envol de son économie, ne figure pas au programme de ce sommet. À l’heure où la STM évoque des coupures massives dans les services de métro et d’autobus, le gouvernement doit garantir aux citoyennes et citoyens un réseau de transport en commun efficace, accessible et qui permet de se déplacer sur l’ensemble du territoire » souligne Alexandre Leduc, député d’Hochelaga-Maisonneuve.

De son côté, Vincent Marissal, député de Rosemont, déplore la place du logement dans le sommet. « Le logement devrait être une priorité pour ce gouvernement. La ministre Duranceau s’est présentée encore une fois les mains vides. Nous l’attendons de pied ferme à l’étude du projet de loi 31 au retour de la relâche parlementaire. »

Les députés solidaires rappellent également des demandes historiques pour l’Est de Montréal qui n’ont pas été adressées aujourd’hui:

Le renouvellement de l’enveloppe pour décontaminer les terrains au passé industriel, en simplifiant les critères et en appliquant nos lois environnementales avec rigueur en incluant les pénalités financières.

Réserver des portions stratégiques des terrains disponibles afin de développer des filières économiques structurantes.

La tenue d’un BAPE pour le projet Ray-Mont Logistiques

« Il y a des forces vives qui ont soif de développement pour l’Est. Ils peuvent compter sur le caucus montréalais de Québec solidaire pour continuer à mettre de la pression sur le gouvernement et s’assurer qu’on n’oublie pas l’Est de Montréal. » rajoutent les députés Marissal et Leduc.