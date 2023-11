Coupe du monde de football : les femmes africaines s'imposent, contre vents et marées

Le Nigeria, l'Afrique du Sud et le Maroc ont décroché leur place pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde de football féminin, au moment où l'Allemagne, le Brésil et le Canada ont fait leurs valises pour rentrer chez eux à l'issue de la phase de groupes, le 3 août 2023. Trois des 10 premières équipes du classement mondial de la Fifa sont donc présentes en phase de groupes, et les États-Unis ne sont que seconds de leur groupe. C'est la première fois que trois équipes africaines atteignent le deuxième tour et c'est…