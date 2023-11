Gaza : Les vidéos d’otages constituent un « outrage à la dignité personnelle »

par Human Rights Watch

Click to expand Image Des photos d'Israéliennes et Israéliens pris en otage par des combattants du Hamas lors de leur attaque dans le sud d’Israël le 7 octobre 2023, et affichées sur un mur devant la base militaire HaKirya à Tel Aviv. Photo prise le 17 octobre 2023. © 2023 Kobi Wolf/Bloomberg via Getty Images (Jérusalem) – La pratique du Hamas et du Jihad islamique consistant à diffuser publiquement des vidéos d’otages israéliens constitue une forme de traitement inhumain qui équivaut à un crime de guerre, a déclaré Human Rights Watch aujourd’hui. Le 9 novembre, le Jihad islamique a diffusé…



