RD Congo: Vulnérabilité informatique dans le Système du Baromètre Sécuritaire du Kivu

par Human Rights Watch

(Goma) – Les organisations partenaires en charge du projet Baromètre Sécuritaire du Kivu (KST) ont récemment été informées d'une faille de sécurité au niveau de sa base de données. Le KST documente et cartographie les incidents de violence dans l'est de la République démocratique du Congo (RDC). Les organisations partenaires ont immédiatement désactivé le site web. Les organisations ont informé tous les chercheurs qui travaillant sur ce projet et travaillent de concert pour évaluer pleinement la situation. La collecte d'informations a été interrompue. L'intégrité de notre travail et la sécurité…



