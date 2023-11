Le zombie, monstre préféré du XXIᵉ siècle ?

Le zombie serait-il le monstre emblématique du XXIsiècle ? Certains chercheurs ont remarqué une augmentation du nombre de fictions apocalyptiques mettant en scène ces êtres faits de chair en décomposition depuis les années 2000 Longtemps confiné à la paralittérature, le zombie connaît à présent une audience nouvelle ; plus respectable qu’avant, il a été récupéré par la BBC qui en a fait une série (In the Flesh, 2013), ou encore par un auteur américain couronné de plusieurs prix…