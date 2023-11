Fédération de Russie. Les autorités doivent révéler le lieu où se trouve Maxime Boutkevitch après sa disparition forcée

par Amnesty International

En réaction à la disparition forcée du défenseur ukrainien des droits humains et prisonnier de guerre Maxime Boutkevitch, dont le lieu de détention a été confirmé pour la dernière fois le 22 août, le directeur par intérim du programme Europe de l'Est et Asie centrale d'Amnesty International, Denis Krivosheev, a déclaré : « Cela fait onze semaines qu'on […]



