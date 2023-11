Italie. L’accord visant la détention de personnes réfugiées ou migrantes en Albanie est « illégal » et « inapplicable »

par Amnesty International

En réaction à la signature d'un accord entre la Première ministre italienne et le Premier ministre albanais le 6 novembre en vue de la construction, en Albanie, de deux centres destinés à détenir des personnes secourues en mer par des bateaux italiens, notamment des personnes en quête de sécurité, Elisa De Pieri, chercheuse régionale à Amnesty



