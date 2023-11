Monde. Les États doivent appeler à un cessez-le-feu immédiat lors de la conférence humanitaire à Paris afin de garantir la fourniture en toute sécurité de l’aide à Gaza

par Amnesty International

Alors que les chef·f·es d’État s’apprêtent à se réunir en France le 9 novembre 2023 pour une conférence humanitaire internationale, afin de discuter de la situation de la population civile et de coordonner l’aide pour la population de la bande de Gaza occupée, la secrétaire générale d’Amnesty International, Agnès Callamard, a déclaré : « Plus de deux millions de personnes […] The post Monde. Les États doivent appeler à un cessez-le-feu immédiat lors de la conférence humanitaire à Paris afin de garantir la fourniture en toute sécurité de l’aide à Gaza appeared first on Amnesty International.…



Lire l'article complet