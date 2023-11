Colombie. Les défenseur·e·s des droits humains en Colombie sont toujours en danger et le gouvernement doit assurer leur protection

par Amnesty International

Ces cinq dernières années, l'État colombien n'a pas réagi de manière adéquate face aux graves menaces pesant sur les défenseur·e·s des droits humains dans le pays, a déclaré Amnesty International en publiant un nouveau rapport intitulé Esperanza bajo riesgo: La falta de un espacio seguro para defender derechos humanos en Colombia continúa. Devant cette crise, […]



