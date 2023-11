Ukraine : Dur impact de la guerre sur les écoles et l’avenir des enfants

par Human Rights Watch

Click to expand Image Décombres éparpillés dans la cour de récréation d'un jardin d'enfants de Kupiansk, dans la région de Kharkiv en Ukraine, photographiée le 26 mai 2023. © 2023 Serbei Bobok/AFP via Getty Images L’invasion à grande échelle de l’Ukraine par la Russie a dévasté des écoles, y compris des écoles maternelles, à travers tout le pays. Depuis février 2022, plus de 3 790 établissements d’enseignement ont été endommagés ou détruits. Les enfants ukrainiens payent le prix fort dans cette guerre car les attaques contre l’éducation sont des attaques contre leur avenir. Les bailleurs…



