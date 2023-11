Amériques : Les migrants qui traversent la jungle du Darién sont exposés au risque d’abus

par Human Rights Watch

Click to expand Image Des migrants et demandeurs d'asile embarquaient sur un bateau devant les emmener de Necoclí à Capurganá, en Colombie, afin d’entamer un voyage de plusieurs jours à travers la jungle de Darién Gap, dans l’espoir de parvenir aux États-Unis. © 2022 Human Rights Watch Les restrictions sur les déplacements, souvent promues par les États-Unis, poussent les migrants et les demandeurs d’asile à traverser la jungle du Darién, ce qui les expose à des abus et favorise le crime organisé. Les récits accablants relatant les abus dont sont victimes les personnes tentant de traverser…



