Israël et territoires palestiniens occupés. Le Hamas et les autres groupes armés doivent libérer les otages civils et traiter avec humanité toutes les personnes retenues en captivité

par Amnesty International

Amnesty International réitère son appel à la libération immédiate et sans condition de tous les otages civils – dont certains sont des enfants – qui sont retenus en captivité dans la bande de Gaza occupée depuis un mois à la suite de leur enlèvement le 7 octobre par le Hamas (Mouvement de la résistance islamique) et d’autres groupes […] The post Israël et territoires palestiniens occupés. Le Hamas et les autres groupes armés doivent libérer les otages civils et traiter avec humanité toutes les personnes retenues en captivité appeared first on Amnesty International. ]]>



Lire l'article complet