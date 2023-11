Gaza : La frappe israélienne contre une ambulance semble avoir été illégale

par Human Rights Watch

Click to expand Image Plusieurs hommes étaient rassemblés près d'une ambulance endommagée lors d'une frappe devant l'hôpital Al-Shifa dans la ville de Gaza, le 3 novembre 2023. © 2023 Momen Al-Halabi/AFP via Getty Images (Jérusalem, 7 novembre 2023) – La frappe menée le 3 novembre par l'armée israélienne contre une ambulance identifiable près de l'hôpital al-Shifa de la ville de Gaza était apparemment illégale et devrait faire l'objet d'une enquête en tant que possible crime de guerre, a déclaré Human Rights Watch aujourd'hui. Des vidéos filmées peu après la frappe ainsi que des photographies,…



