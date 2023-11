Mise à jour économique – Le gouvernement de la CAQ est cheap avec les Québécois, déplore Québec solidaire

Le responsable de Québec solidaire en matière de Finances, Haroun Bouazzi et la responsable solidaire du Conseil du Trésor, Christine Labrie, déplorent le fait que le gouvernement ne s’attaque toujours pas à la crise du coût de la vie qui fait rage en ce moment au Québec dans leur mise à jour économique d’aujourd’hui.

« Il y a des feux qui font rage partout et la CAQ attend qu’il se mette à pleuvoir! Le feu est pris sur le marché immobilier, dans nos services publics, dans nos sociétés de transport en commun. Les Québécois ont besoin d’aide immédiate en logement et il n’y en a pas dans cette mise à jour économique. Ce n’est pas en pelletant par en avant les problèmes que le gouvernement va venir à bout de la crise du coût de la vie qui touche les Québécois », déplore Christine Labrie.

« Tout coûte cher au Québec : le logement, l’hypothèque, l’épicerie. Le mot «crise» est sur toutes les lèvres, mais ce gouvernement ne semble pas capable d’en prendre la pleine mesure. Je ne m’explique pas que la CAQ débloque à peine 10 millions $ pour les banques alimentaires, qui ont besoin de 18 millions $ pour suffire à la demande: un Québécois sur dix a recours à une banque alimentaire. Le gouvernement de la CAQ est cheap avec ceux qui en ont le plus besoin, il n’y a pas d’autres mots », ajoute Haroun Bouazzi.

Deux ans avant la construction de nouveaux logements

Alors que Québec solidaire demandait au gouvernement de lancer la construction de 10 000 logements sociaux dans les deux prochaines années, ce sont à peine 8 000 logements abordables sur cinq ans qui seront construits par la CAQ.

« Rien qu’à Montréal, aujourd’hui-même, il y a 24 000 personnes qui attendent pour un logement social. Dans quel monde parallèle vit la CAQ pour penser que 8 000 logements en cinq ans, c’est suffisant pour répondre à la crise qu’on vit partout au Québec? Jamais la CAQ n’a été aussi déconnectée des priorités des gens », déclare la députée de Sherbrooke.

Transport collectif : réduction des services à l’horizon

Malgré l’appel à l’aide des sociétés de transport collectif, le gouvernement de la CAQ a choisi de n’éponger que 60% de leur déficit. Résultat : plusieurs sociétés de transport devront couper dans leurs services.

« Une fois de plus, la CAQ a choisi de faire la sourde oreille aux municipalités et aux sociétés de transport collectif alors qu’elles ont été très claires : si rien n’est fait pour éponger le déficit, les Québécois vont faire face à des coupes dans les services. Pour des raisons sociales, économiques et écologiques, c’est irresponsable de laisser l’offre de services être réduite en 2023 alors qu’on doit au contraire l’améliorer! » conclut Haroun Bouazzi.