De retour du Tchad, la cheffe de l'UNFPA dénonce les violences sexuelles liées aux conflits

De retour d'une visite au Tchad, la cheffe de l'agence des Nations Unies chargée des questions de santé sexuelle et reproductive, Natalia Kanem, a appelé à augmenter l'aide humanitaire à ce pays et dénoncé les violences sexuelles et sexistes dans les camps de réfugiés, en provenance notamment du Soudan.



Lire l'article complet