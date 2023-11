Inde. Les autorités doivent immédiatement faire le nécessaire pour remédier à la situation d’urgence sanitaire due à la pollution atmosphérique

par Amnesty International

Réagissant aux informations indiquant que la pollution atmosphérique à Delhi demeure « grave » depuis une semaine, alors qu'un épais brouillard toxique enveloppe la capitale indienne, Ann Harrison, conseillère pour le climat à Amnesty International, a déclaré : « La situation d'urgence concernant la qualité de l'air est un problème qui n'est ni nouveau, ni apparu subitement. L'absence de […]



