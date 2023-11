Monde. Le fil « Pour toi » de TikTok risque de pousser des enfants et des jeunes vers du contenu dangereux en lien avec la santé mentale

par Amnesty International

Les informations contenues dans ce communiqué de presse peuvent s'avérer sensibles pour certaines personnes. Le système de recommandation de TikTok et les pratiques intrusives de collecte de données qui l'accompagnent représentent un danger pour les jeunes utilisateurs et utilisatrices de la plateforme en amplifiant le contenu sur la dépression et le suicide qui risque d'aggraver […]



