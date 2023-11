Suspendre les transferts d’armes à Israël et aux groupes armés palestiniens

par Human Rights Watch

Click to expand Image Des traînées de fumée blanche correspondant manifestement à une explosion de phosphore blanc provenant d'un tir d’artillerie étaient visibles dans le ciel au-dessus de Gaza, le 11 octobre 2023. © 2023 Mohammed Adeb/AFP via Getty Images (Jérusalem) – Les alliés d'Israël et les pays qui soutiennent les groupes armés palestiniens devraient suspendre leurs transferts d’armes aux belligérants en Israël et à Gaza, compte tenu du risque réel que ces armes soient utilisées pour commettre de graves abus, a déclaré Human Rights Watch aujourd'hui. Les pays qui fournissent des…



Lire l'article complet