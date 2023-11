Traiter les maladies génétiques, c’est du gâteau… ou presque

J’ai toujours été fascinée par la génétique, une branche de la biologie qui permet à la fois d’expliquer la ressemblance frappante entre différents membres d’une famille et le fait que des plants de fraises résistent au gel. C’est assez impressionnant !J’ai aussi un lien assez personnel avec la génétique. J’ai appris, en grandissant, que des membres de ma famille étaient atteints de dysferlinopathie, une dystrophie musculaire . J’ai vu ma mère ne plus pouvoir monter d’escalier et devoir utiliser une canne, une marchette,…